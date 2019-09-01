KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan görüşmesi saat 17.00'de başladı. Görüşmede, Akıncı'ya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile diğer yetkililer de eşlik etti.

Görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Sayın Jane Holl Lute ile bugün uzun ve yararlı bir görüşme yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk tarafı olarak öteden beri üzerinde durduğumuz konulardaki açık ve net olan tutumumuzu ayrıntıları ile izah etti" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, "Sayın Lute, Genel Sekreter'in de beklentisi olan referans kavramları ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret etmektedir. Bu bağlamda Sayın Lute, Cumhurbaşkanımız ile yarın da görüşme arzusunu iletmiştir. Görüşme, yarın öğleden sonra gerçekleşecektir." diyerek "Öte taraftan Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute sabah saatlerinde Rum Başkanlık Sarayı'nda, Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis ile görüştü. Görüşmenin ardından Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou açıklama yaptı. Prodomu görüşmenin verimli olduğunu aktararak Rum lider Anastasiades'in Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması için kendi görüş ve yaklaşımlarını Bayan Lute'ye aktardığını ifade etti. Öte yandan Geçici özel danışman Lute'un, gerekli olması halinde liderlerle ikinci bir kez daha görüşebileceği ifade ediliyor. Lute'un ziyaretinin ana gündeminin referans kavramlarına ilişkin çalışmaları devam ettirme olduğu belirtiliyor." ifadelerine yer verdi.