KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM temsilcisi Lute ile görüştü
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:30 Kaynak: AA
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