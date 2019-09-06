Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM temsilcisi Lute ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM temsilcisi Lute ile görüştü

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhammed Mursi'nin oğlu öldü
Abdullah Mursi'nin cenazesi de babası Muhammed Mursi gibi gece defnedildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'nin Suriyeli göçmen açıklamasına yanıt Eskişehirspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 22:14:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM temsilcisi Lute ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]