KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Lute ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Lute ile görüştü - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Lute ile görüştü

22 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile telefonda görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Lute ile görüştü, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşme Lute'un talebi üzerine yapıldı.

Görüşmede, BM Genel Sekreteri'nin BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bilgisine sunduğu, 30 Ocak'ta BM Kıbrıs Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin rapor ve BMGK'den geçmesi beklenen karar değerlendirildi.

Öte yandan, görüşmede, BM Genel Sekreteri'nin 25 Kasım 2019 tarihli Berlin açıklaması sonrasındaki süreçte gerektikçe temasta olunması konusunda mutabık kalındı.

Guterres söz konusu açıklamasında, ilk fırsatta aşamalı, anlamlı ve sonuç odaklı müzakerelerin başlangıç noktası olacak "referans şartlarının" belirlenmesi konusunda çabaları devam ettirme kararı aldığını belirterek, Kıbrıslı liderler, garantör ülkeler ve BM'nin katılımıyla gayriresmi 5'li bir toplantı olasılığını değerlendireceğini ifade etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:50 Kaynak: AA
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