KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri"
38 dakika önce
KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:05 Kaynak: AA
KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne
arasındaki Taşkent
köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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