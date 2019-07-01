Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri"
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri"

38 dakika önce

KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu.

KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:05 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel
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