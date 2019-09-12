KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Bu toplumsal bir seferberlik meselesidir

Sefa KARAHASANKKTC, (DHA)- Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün gece Çatalköy'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın olduğu askeri bölgeyi ziyaret ederek komutanlardan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra patlamadan etkilenen Acapulco Resort- Convention Oteli'ni de ziyaret ederek yetkililerle görüştü. Burada yaptığı konuşmada, yaşanan bu kötü olayın beraberinde çıkarılacak dersler getirmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, 'Önemli olan bu olaydan dersler alarak bunlardan yararlanıp geleceğe bu şekilde yürüyebilmektir' dedi.

Yaşanan olayın ardından alınması gereken tedbirlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, patlama sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Patlama bölgesinde 79 asker olduğunu ve bu askerlerin güvenle tahliye edildiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, yakın çevrede köyler ve otellerde binlerce misafir olduğunu kaydederek, asker, polis, sağlık çalışanları, itfaiye, sivil savunma ekiplerinin seferber olduğunu ve toplumsal bir anlayışla hareket edildiğini söyledi.

'TÜM YURTTAŞLARIMIZDAN PATLAMAMIŞ MADDE GÖRMELERİ DURUMUNDA İLK FIRSATTA POLİS YETKİLİLERİNE ULAŞMALARINI RİCA EDİYORUM'

Yetkililer tarafından bölgede alınması gereken tedbirlerin alındığını ve herhangi bir can kaybı yaşanmasının önüne geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü ve yakın zaman içerisinde Türkiye'den uzman ekibin adaya gelerek patlamanın sebeplerinin araştırılacağını ifade etti.

Akıncı sözlerine şu şekilde devam etti 'Devam etmekte olan arama faaliyetleri vardır. Tüm yurttaşlarımızdan bu bölgede dolaşırken herhangi bir patlamamış madde görmeleri durumunda ilk fırsatta polis yetkililerine ulaşmalarını rica ediyorum. Hatırlanacağı gibi bir süre önce, Mevlevi civarında atış alanındaki patlamamış bir mermi 13 yaşındaki bir çocuğumuzun canına mal olmuştu. Allah korusun, benzeri durumların burada da olmasını asla istemeyiz, o nedenle çok dikkatli olalım ve bölgede şüpheli bir madde görürsek onu ellemeyelim.'

'SERİNKANLILIKLA NE GİBİ TEDBİRLER ALINABİLİR DEĞERLENDİRİLMELİ'

'Bu patlama neden oldu Coğrafyamızı daha güvenli bir şekle nasıl dönüştürebiliriz' sorularının cevaplarının düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, 'Maalesef Kıbrıs sorunu çözümsüz olarak devam ettiği sürece, sjs tarafta da bu askeri tedbirler bir şekilde alınacak. Ancak bu tedbirleri alırken, coğrafyamıza en uygun şekilde ve insan canına en az zarar verebilecek şekilde ne gibi tedbirler alınabilir, serinkanlılıkla değerlendirmek lazımdır' dedi.

Yaşanan bu kötü olayın bundan sonrası için iyilikler getirmesinin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, yaşanan olayın partiler üstü bir konu olduğunu vurgulayarak, 'Bunun partisi olmaz. Herkes turizmin en önemli sektörlerden biri olduğunu söylüyor. Bu bir toplumsal seferberlik meselesidir. Bu konuda herkes ele ele, gönül gönüle verip hep birlikte çalışmalıdır' dedi.

'TOPLUMSAL SEFERBERLİK İLAN EDİLMELİ'

Acapulco Resort-Convention-SPA Otel Direktörü İçim Çağıner Kavuklu da, yaraları sarmaya başladıklarını ifade ederek, toplumsal seferberlik ve Cumhurbaşkanı Akıncı'nın önderliğinde partiler üstü bir bakış açısıyla, turizmin yaşanan olaydan etkilenmemesi için uğraş verilmesinin önemine dikkat çekti.