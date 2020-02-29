KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Bu yanlışa bir an önce son verilmesi lazım" - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Bu yanlışa bir an önce son verilmesi lazım"

6 saat önce

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin korona virüsü nedeniyle KKTC ile olan sınır kapılarını kapamasına ilişkin açıklamada bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Bu yanlışa bir an önce son verilmesi lazım" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı:

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin korona virüsü nedeniyle KKTC ile olan sınır kapılarını kapamasına ilişkin açıklamada bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Bu yanlışa bir an önce son verilmesi lazım" dedi.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Şimdi Metehan- Kermiya geçiş kapısının Kıbrıs Rum kontrol noktasında yaşanmakta olan büyük kaosu yerinde gözlemledim. Dönüşlerde yapmadıkları kimlik kontrolü yapmaya da başladılar. Biri kadın biri erkek iki polis, uzun kuyruklar oluşturan yüzlerce arabadaki insanların işlemlerini yapmaya çalışıyor, kuşkusuz baş edemiyor. Saatlerdir kuyrukta bekleyenler var. Görevli polis de çaresizliğini ifade etti.


Protesto eden korna seslerinin yanı sıra aracını terk edip yaya geçiş yapan çocuklu aileler de var. Sayın Anastasiades ile yaptığımız görüşmede bu yapılanın korona virüsü mücadelesi değil; iki toplumu birbirinden daha da uzaklaştıracak bir eylem olduğunu ifade etmiştim. Şimdi daha da netleşti. Bu yanlışa bir an önce son verilmesi lazım. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği makamları ile de temas halinde olmaya devam edeceğiz. Kimsenin keyfi olarak her iki topluma da bu eziyeti çektirmeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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