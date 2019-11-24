Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Berlin'e gidiyor
Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Berlin'e gidiyor - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Berlin'e gidiyor

6 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştireceği üçlü görüşme için bugün Almanya'nın başkenti Berlin'e gidiyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Berlin'e gidiyor, System.String[]

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştireceği üçlü görüşme için bugün Almanya'nın başkenti Berlin'e gidiyor.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştireceği üçlü görüşme için bugün Berlin'e gidiyor. Akıncı, Lefkoşa Ercan Havaalanı'nda basına açıklama yaptıktan sonra yerel saatle 15.05'te KKTC'den ayrılacak. Akıncı, Berlin'de BM Genel Sekreteri Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis ile yarın akşam görüşerek. Akıncı, Salı günü öğle saatlerinde Berlin'den ayrılarak yerel saatle 20.30'da KKTC'ye dönecek.


BM Sekreteri Guterres'in ev sahipliğindeki üçlü toplantının Adlon Hotel Kempinski'de yapılması öngörülüyor. - LEFKOŞA

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Berlin, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff'tan "İslamiyet bize aittir" vurgusu
Talat Atilla'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Açıklama yap" çağrısı Meral Akşener, İYİ Parti'nin kuruluş sürecini anlattı: Ev temizlemekten yoruldum, polisler gelirse ayıp olmasın diye Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 16:01:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Berlin'e gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]