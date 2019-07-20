KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz'ü kabul etti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz'ü kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:09 Kaynak: İHA
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