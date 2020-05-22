KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında karşılıklı Ramazan Bayramı kutlaması yapıldı. Erdoğan, Akıncıya gönderdiği bayram mesajında, "Ramazan Bayramı münasebetiyle Zat-ı Devletlerine kalbi tebriklerimi iletiyorum. Milletim ve şahsım adına sağlık ve mutluluğunuz ile kardeş Kıbrıs Türk halkının esenlik ve refahı için en iyi dileklerimi yineliyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mübarek Ramazan Bayramının içinden geçilmekte olan bu zor dönemde İslam alemine ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni etti.


Cumhurbaşkanı Akıncı ise Erdoğan'ın bayram mesajına cevap olarak, "Ramazan Bayramı nedeniyle göndermiş olduğunuz nazik kutlama mesajınız için teşekkür ediyor ve aynı duygularla bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Başta Zat-ı Devletleri ve değerli aileniz olmak üzere Türkiye'deki tüm kardeşlerimize sağlık ve mutluluk dileklerimi iletiyorum" dedi.


Akıncı, bayramın Türkiye ve tüm İslam aleminde huzur ve esenlik içinde geçmesini diledi. KKTC Cumhurbaşkanı, küresel salgın döneminde zorlu bir mücadele veren tüm dünyanın bu mücadeleden başarıyla çıkarak daha güzel ve barış dolu günlere kavuşması temennisinde bulundu. - LEFKOŞA

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı, Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 07:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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