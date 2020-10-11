KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da oyunu kullandı - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da oyunu kullandı

11.10.2020 12:07
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da oyunu kullandı, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı da oyunu kullandı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı da oyunu kullandı. Oyunu eşi Meral Akıncı ile birlikte kullanan Akıncı; "Evimizde oturmayalım, iç sesimize kulak vererek oyumuzu kullanalım" ifadelerini kullandı. Seçim sürecinde normal olmayan iki olayla karşılaştıklarını söyleyen Akıncı,  bunlardan birinin 'pandemi', diğerinin de 'halkın siyasal sağlığı ile oynanma' olduğunu savundu.

Akıncı; "Bu seçim kişisel gelecek seçimi değildir, toplumsal geleceğimiz adına halkın karar vereceği bir seçimdir. Seçim sürecinde görev üstlenen herkese ve seçime katkı koyacak halkımıza şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.


KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da oyunu kullandı
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da oyunu kullandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da oyunu kullandı - Son Dakika Dünya

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