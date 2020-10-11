KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da oyunu kullandı
11.10.2020 12:07
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı da oyunu kullandı.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı da oyunu kullandı. Oyunu eşi Meral Akıncı ile birlikte kullanan Akıncı; "Evimizde oturmayalım, iç sesimize kulak vererek oyumuzu kullanalım" ifadelerini kullandı. Seçim sürecinde normal olmayan iki olayla karşılaştıklarını söyleyen Akıncı, bunlardan birinin 'pandemi', diğerinin de 'halkın siyasal sağlığı ile oynanma' olduğunu savundu.
Akıncı; "Bu seçim kişisel gelecek seçimi değildir, toplumsal geleceğimiz adına halkın karar vereceği bir seçimdir. Seçim sürecinde görev üstlenen herkese ve seçime katkı koyacak halkımıza şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.
Son Dakika Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ateşkesi ihlal edip sivillere saldıran Ermenistan için önemli çağrı: Uluslararası toplum sesini yükseltmeli Demre'de başı gövdesinden ayrılmış insan iskeleti bulundu Kokoreçte dana bağırsağı ve yağ hilesi Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığının sözleri tüyler ürpertti: Gel gel, burada şenlik var İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu