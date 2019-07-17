Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan AB Komisyonu'nu yeni başkanı Von Der Leyen'e tebrik
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan AB Komisyonu'nu yeni başkanı Von Der Leyen'e tebrik

2 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Birliği Komisyonu başkanlığına seçilen Ursula Von Der Leyen'i tebrik etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan AB Komisyonu'nu yeni başkanı Von Der Leyen'e tebrik, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Birliği Komisyonu başkanlığına seçilen Ursula Von Der Leyen'i tebrik etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Komisyonu başkanlığına seçilen Ursula Von Der Leyen'i tebrik ederek, "Tüm Kıbrıslılar ve Avrupa ailesi için daha iyi ve barış içinde, bir gelecek hedefiyle, Kıbrıslı Türkler adına dostça ve verimli bir diyalog kurmak ümidiyle en iyi dileklerimi iletirim" dedi. - LEFKOŞA
Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
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