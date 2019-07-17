KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan AB Komisyonu'nu yeni başkanı Von Der Leyen'e tebrik
2 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Birliği Komisyonu başkanlığına seçilen Ursula Von Der Leyen'i tebrik etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
(KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Avrupa Birliği
Komisyonu başkanlığına seçilen Ursula
Von Der Leyen'i tebrik etti.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Komisyonu başkanlığına seçilen Ursula Von Der Leyen'i tebrik ederek, "Tüm Kıbrıslılar ve Avrupa ailesi için daha iyi ve barış içinde, bir gelecek hedefiyle, Kıbrıslı Türkler adına dostça ve verimli bir diyalog kurmak ümidiyle en iyi dileklerimi iletirim" dedi. - LEFKOŞA
New York Times yazdı: Türkiye'de ABD'ye güvensizlik artarken Erdoğan kendi yolundan gidiyor İlk kazmayı Atatürk'ün vurduğu Samsun-Sivas Kalın demiryolu hattı yenilendi Erbil'deki saldırıya AB'den ilk tepki! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Gül açıklaması: Müzakereye açığız