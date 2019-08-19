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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı

6 dakika önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayımladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı, System.String[]
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayımladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Akıncı taziye mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler, Türkiye'nin acısını paylaşırım" dedi. - LEFKOŞA
Cumhurbaşkanı, Haluk Dursun, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:25 Kaynak: İHA
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