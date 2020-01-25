KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ depremiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ depremiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde ölümcül depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı iletti. Akıncı, tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabırlar dilediği mesajında, "Türkiye'de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acılı ailelere ve şahsınızda tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı
Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 02:31:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]