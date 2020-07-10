KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan "Doğu Akdeniz'de diyalog" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan "Doğu Akdeniz'de diyalog" çağrısı Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde Türkiye ve KKTC'yi dışlayarak bir yere varılamayacağını, diyalog ve uzlaşmanın olmamasının da gerginliklere yol açacağını yıllardır vurguladıklarını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminde Türkiye ve KKTC'yi dışlayarak bir yere varılamayacağını, diyalog ve uzlaşmanın olmamasının da gerginliklere yol açacağını yıllardır vurguladıklarını ifade etti.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamasında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in Avrupa Parlamentosu'nda, Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ve AB-Türkiye ilişkilerindeki tıkanıklığa ancak diyalogla çözüm üretilebileceği yönünde yaptığı konuşmayı çok yerinde ve zamanlı olarak değerlendirdi.

"Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminden Türkiye ve KKTC'yi dışlayarak bir yere varılamayacağını öteden beri seslendiriyoruz." ifadesini kullanan Akıncı, diyalog ve uzlaşmanın olmadığı yerde tarafların kendi yollarında yürüyeceklerini, bunun da gerginliklere yol açacağını yıllardan beri vurguladıklarının altını çizdi.

Akıncı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diyalog ve uzlaşı amacını güttükleri için doğal gaz konusunda gerçekçi bir öneriyi, 13 Temmuz 2019'dan beri masada tutmaktayız. Sayın Borrell de artık bu konularda bilgili bir durumdadır. Kendisiyle yaptığımız yararlı telefon görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı ekibi ile kendi ekibi arasında başlayan verimli diyalog sürmektedir."

"Her türlü iş birliğini yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim"

Gerginliklerden, zıtlaşmalardan ve herkesin zararına olacak çatışmalardan uzak durma yolunun, diyalog ve sorunları çözme iradesinin ortaya konmasıyla gerçekleşeceğine işaret eden Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı olarak her vesileyle bunu ortaya koyduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları kaydetti:

"Sayın Borrell'in bölgenin önemli bir aktörü olan Türkiye'yi dışlama siyasetine karşı Türkiye'nin öneminin idrakini sergileyen kapsayıcı tavrının olumlu sonuç vermesini diliyorum. Gerek Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve gerekse Kıbrıs sorunu bağlamında Sayın Borrell ile BM zemininde ve AB gözetiminde her türlü iş birliğini yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim."

Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan 'Doğu Akdeniz'de diyalog' çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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