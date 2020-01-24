KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Elazığ depremi dolayısıyla başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Elazığ depremi dolayısıyla başsağlığı mesajı - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Elazığ depremi dolayısıyla başsağlığı mesajı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Elazığ depremi dolayısıyla başsağlığı mesajı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Akıncı, mesajında, Türkiye'de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına ve tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da deprem nedeniyle Facebook'tan mesaj yayımladı.

Uluçay mesajında, şunları kaydetti:

"Bu akşam Türkiye'nin Elazığ ili başta olmak üzere çevre illerde de yaşanan deprem ve beraberinde can kayıpları olduğu haberini maalesef büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dilerken yaralılara da acil şifalar dilerim. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter'dan, "Can kayıplarının da olduğu bir deprem felaketi yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının acısını paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise Twitter mesajında, "Merkez üssü Elazığ olan ve çevre illerde de ciddi yıkıma neden olan deprem nedeniyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ölü sayısının artmaması diliyor, Türkiye'nin acısını paylaşıyorum. Başımız sağ olsun." ifadesine yer verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:58 Kaynak: AA
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