KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan halka

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, korona virüs nedeniyle halkın eczanelere ve marketlere akın etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir yurttaşımızın panik yapmasına gerek yok. Sadece önerilen tedbirlere uyalım" dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, korona virüsle ilgili gelişmeleri soğukkanlı bir şekilde takip etmek gerektiğini belirterek, vatandaşlara panik yapmadan, önerilen tedbirlere uyma çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, "Hiçbir yurttaşımızın panik yapmasına gerek yok. Sadece ve sadece uzmanların bizlere önerdiği tedbirlere uyalım, bu yeter. Hep birlikte bu sorunu da aşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.



"Market ve eczanelerden stok yapmaya gerek yok"



Cumhurbaşkanı Akıncı yaptığı açıklamada, ülkede korona virüsle ilgili tespit yapılmasının ardından vatandaşların dün marketlere ve eczanelere yığılmasını işaret ederek, "Marketlerden ihtiyacımızdan fazlasını stoklamamıza hiç gerek yok. Eczanelerden maskeleri toplayıp almamıza hiç gerek yok. Maske kullanması gereken insanlar, bu hastalık belirtilerini taşıyan insanlardır. Yani maskeleri sağlıklı insanlar kullanmıyor, maskeleri kullanalar hastalık belirtisini gösteren insanlardır ki, hapşırdıkları, öksürdükleri zaman etraflarına bu bulaşıcı virüsü yaymasınlar. Dünya Sağlık Teşkilatının önerdiği de budur, dünyada uygulama da budur" şeklinde konuştu.



"Hiçbir yurttaşımızın panik yapmasına gerek yok"



KKTC'de bir korona virüs vakası tespit edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:



"Memnuniyetle öğrendiğime göre, pozitif çıkan hastanın eşi dahil etrafındaki en yakınlarında bu test sonuçları negatif çıktı. Güney'de de yine memnuniyet verici haberler bize ulaşıyor. Orada 2 vaka var ama onlarla yakın temasta olan 182 kişiye yapılan testler de negatif sonuçlandı. Yani, şunu söyleyebiliriz ki şu ana kadar KKTC'de 1, Güney'de 2 vaka tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla bizim olayları serinkanlı bir şekilde takip etmemiz lazım. Biz Cumhurbaşkanlığı olarak, dünyadaki gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Güney Kıbrıs ile zaten temas halindeyiz, onlardaki gelişmeleri de anlık olarak öğreniyoruz. KKTC'deki diğer yetkili makamlarla da Cumhurbaşkanlığı olarak sürekli iletişim halindeyiz. Bu nedenle tekrar etmek istiyorum, hiçbir yurttaşımızın panik yapmasına gerek yok. Sadece ve sadece bizlere önerilen tedbirlere uyalım, bu yeter. Hep birlikte bu sorunu da aşacağımıza yürekten inanıyorum." - LEFKOŞA