KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
7 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün İdlib'de rejimin saldırıları sonucu 7 Türk askeri ve 1 sivil görevlinin şehit edilmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek Türkiye'ye başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:34 Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün İdlib'de rejimin saldırıları sonucu 7 Türk askeri ve 1 sivil görevlinin şehit edilmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek Türkiye'ye başsağlığı diledi.
Akıncı, facebook hesabından yaptığı açıklamada, İdlib'de 7 Türk askeri ve 1 sivil görevlinin şehit edilmesinden derin üzüntü duyduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı "Şehitlere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabır, tüm Türkiye'ye başsağlığı dilerim. Suriye dahil bölgemizde aktif diplomasi ve barışçı yollarla bir an önce huzur ve istikrarın sağlanması en büyük temennimdir." ifadelerini kullandı.
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