KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Türkiye'ye taziye mesajı

7 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye'de Türk askerine düzenlenen hain saldırı sonrasında yayımladığı taziye mesajında, "Türkiye'nin bu büyük acısını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaşıyorum" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Türkiye'ye taziye mesajı, System.String[]

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Suriye'de Türk askerine düzenlenen hain saldırı sonrasında yayımladığı taziye mesajında, " Türkiye'nin bu büyük acısını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaşıyorum" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Suriye'de Türk askerine düzenlenen hain saldırı sonrasında taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Suriye'nin İdlib şehrinde şehit olan 33 asker için yayınladığı başsağlığı mesajında, "Suriye-İdlib'den gelen acı haber hepimizi derinden sarstı. Şu ana kadar 33 gencecik askerin şehit olduğu bilgisi var. Türkiye'nin bu büyük acısını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN VE TÜRK HALKININ YANINDAYIZ"

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Türk askerine düzenlenen hain saldırı sonrasında yayımladığı taziye mesajında, "İçimiz acıyor, Türk halkının başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız" dedi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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