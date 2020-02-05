KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Van için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Van için taziye mesajı - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Van için taziye mesajı

6 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Van'da yaşanan çığ faciasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Van için taziye mesajı, System.String[]

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Van'da yaşanan çığ faciasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı mesajında şunları kaydetti:

" Elazığ'daki deprem faciasının acıları dinmeden, Van'daki çığ faciasında şu ana kadar canların yitirildiğini üzüntüyle öğrendik. Birbiri ardına gelen bu üzücü haberler bizi de derinden sarstı. Başta aileleri ve sevenleri olmak üzere tüm Türkiye'nin acısını yürekten paylaşır, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride bıraktıklarına sabırlar dilerim"

(İHA)

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı
Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 02:00:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Van için taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]