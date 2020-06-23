KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, davetini kabul etmeyen devlet televizyonunu partizanlıkla suçladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, davet etmelerine rağmen düzenledikleri etkinliğe gelmeyen devlet televizyonunu eleştirdiView on euronews.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:24
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