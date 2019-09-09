KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin barışa ve istikrara katkıda...

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, " Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin Doğu Akdeniz'de barışa ve istikrara katkıda bulunmasını hep arzu ettik, bu doğrultuda öneriler yaptık. Bir barış köprüsü olmasını temenni ettik ve ortak komite önerisinde bulunduk" dedi.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin hemen ardından parti liderlerinin de eşliğinde yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Akıncı, yapılan toplantıların içeriklerini değerlendirdi. Akıncı, Çavuşoğlu ile birlikte doğal gaz konusunu ve Kıbrıs sorununu enine boyuna tartıştıklarını söyleyerek Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin barışa ve istikrara katkıda bulunmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda öneriler yaptıklarını belirtti. Akıncı, kaynaklar konusundaki önerinin 2011'den bu yana masada olan bir konu olduğunu, göreve geldiği yıl da aynı önerileri gündeme getirdiğini aktardı. Lute ile gerçekleştirilen görüşmelerin de masaya yatırıldığını belirten Akıncı, "Bitmiş bir konu yok, ama ilerlemiş şeyler vardır. Fikirler değişebilir, ancak sabırla, iyi niyetle, ama siyasi eşitliğimizi tehlike altına atmayacak düzenleme istiyoruz" dedi.



Akıncı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Doğal gaz konusunda etraflıca durduk, Kıbrıs sorununu enine boyuna tartıştık. Doğu Akdeniz'deki zenginliklerin Doğu Akdeniz'de barışa ve istikrara katkıda bulunmasını hep arzu ettik, bu doğrultuda öneriler yaptık. Bir barış köprüsü olmasını temenni ettik ve ortak komite önerisinde bulunduk. 2011'den beri masada olan bir konu, ben göreve geldiğimde de dile getirdim, sonrasında daha detaylı bir şekilde öneriyi ilettik. Rum tarafı karşı çıktı. Doğu Akdeniz'deki kaynaklar için ortak komite önerimizi dile getirdik. Ne yazık ki Rum tarafının reddetmesiyle karşılaştık. Onlar kabul edilmesi mümkün olmayan, ortaklaşa bir şey yapılmasını dışlayan bir öneri ile karşılaştık. Rum tarafının sunduğu öneride nüfus bazında bir öneriden bahsediliyor. Sondaj çalışmalarını sonlandırırsa nüfus bazında Kıbrıs Türk tarafının da yararlanabileceği öneriliyor. Doğal gaz konusunda yapılması gereken; çözüm oluncaya kadar çalışmalardan uzak durabileceği değerlendirilebilir ya ortak komite ile işbirliği yapılabilirdi ya da her ikisi de olmuyorsa iki taraf ayrı ayrı çalışma yapacaktı. Son olan yapılıyor şu anda. Bizim tekliflerimiz hala geçerlidir. Bu kaynaklarda her iki tarafın da hakkı olduğu bilinmelidir. Biz ortaklıktan yana tavrımızı sürdüreceğiz, bu olmuyorsa ayrı ayrı aramalar devam edecektir. Türk tarafı eli kolu bağlı beklemeyecek."



Kıbrıs konusuna ilişkin gelişmelerin ele alındığını aktaran Akıncı, "Lute'un son gelişinde farklı bir süreç yaşandı. Geldiği ilk günden itibaren kendisine söylediğimiz şeyler değişmedi. Bir başlangıç noktası oluşturacak, referans kavramlarının oluşması için önemli gördüğümüz konuları kendisi ile paylaştık. Bizim için olmazsa olmaz olan siyasi eşitliktir, o da etkin katılım ile tanımlanırsa doğru olur. Kararlara iki tarafın da etkin katılımı önemlidir. Geçmiş mutabakatlar ve Guterres'in sunduğu belge üzerinde duruldu. Eğer kabul edilecekse bunların bütün olarak kabul edilmesi gerekir. Biz bir daha ucu açık, oyalayacak bir sürece girmeyeceğimizi tekrarlıyoruz. Lute ile bu konuyu konuştuk. BM raporları ve söylemlerine girmiş olan bu konu önem verdiğimiz konuların başlıcalarından biridir. Biz bu raporların net ve güçlendirilmiş ifadelerle berraklaşmasını istiyoruz. Yeniden bir süreç başlayacaksa, bunun sonuç vermesini istiyoruz. İhmal edilmemesi gereken konu: 5'li gayri resmi buluşma önerisi Türkiye tarafından ortaya koyulmuş bir konudur. Biz de BM de bu konuya soğuk bakmıyor. Guterres beni aradığında referans kavramları ile ilgili konuştuk, Lute ile bu çerçevede hareket ettik. Bitmiş bir konu yok, ama ilerlemiş şeyler vardır. Fikirler değişebilir, ancak sabırla, iyi niyetle, ama siyasi eşitliğimizi tehlike altına atmayacak düzenleme istiyoruz" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA