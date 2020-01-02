KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı:

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Bugün Atina'da Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında imzalanacağı duyurulan EastMed boru hattı anlaşması, coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla karar verilmiş bir konudur" dedi.



Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (EastMed) Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında bugün imzalanacak. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı projeye ilişkin açıklamada bulundu. Akıncı yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Atina'da Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında imzalanacağı duyurulan EastMed boru hattı anlaşması, coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla karar verilmiş bir konudur. İsrail'den Güney Kıbrıs'a, oradan Girit'e ve Yunanistan'a, nihayetinde de İtalya'ya uzanması planlanan boru hattı, başka alternatiflere göre çok daha uzun ve masraflı bir güzergah durumundadır. Konunun uzmanlarının karşı görüşlerine rağmen gündemde tutulmaya çalışılan bu projenin, tıpkı Güney Kıbrıs'ın tek başına AB'ye üye yapılmış olması gibi, Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmayacağı açıktır" dedi.



Politik atmosferin atılacak karşılıklı adımlarla değiştirilebileceğini ancak coğrafyayı değiştirmenin olanaksız olduğunu ifade eden Akıncı, "Coğrafi gerçekler ise, Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminden Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye'yi dışlamanın olanaksız olduğuna işaret etmektedir. Öteden beri vurguladığım gibi, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından ortaklaşa yararlanmanın, barış ve istikrar içinde birlikte kullanmanın yolunu bulmamız gerekmektedir. Bu da akıl yolunda, makul olanda uzlaşmakla ve nihai olarak Kıbrıs sorununu çözmekle olasıdır. Bir kez daha anlaşılmaktadır ki Kıbrıs sorununun çözümü, sadece Kıbrıs'ın değil bölgenin de ihtiyacı haline gelmiştir" diye konuştu.



Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının doğrudan Kıbrıs ve Girit üzerinden Yunanistan taşınmasını sağlayacak EastMed projesinin 6 milyar Euro maliyetle 2025 yılında tamamlanması öngörülüyor. Boru hattının denizin 3,3 kilometre derinliğinde ve 2 bin kilometre uzunluğunda inşa edilmesi planlanıyor. - LEFKOŞA