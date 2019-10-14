Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı eleştirileri yanıtladı: 'Barışı savunmak ne zamandan beri suç oldu?'
Son Dakika Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı eleştirileri yanıtladı: 'Barışı savunmak ne zamandan beri suç oldu?'

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı eleştirileri yanıtladı: 'Barışı savunmak ne zamandan beri suç oldu?'

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından kendisine yöneltilen tepkilere cevaben yeni açıklamada bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı eleştirileri yanıtladı: 'Barışı savunmak ne zamandan beri suç oldu?', System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından kendisine yöneltilen tepkilere cevaben yeni açıklamada bulundu.


Görüşlerinin inandığı samimi düşünceler olduğunu belirten Akıncı, "Ne var ki bu düşünceleri doğru anlamak yerine haksız ve orantısız eleştiriler yapılmış, bunun da ötesinde sosyal medya aracılığı ile organize biçimde iğrenç küfür ve tehditlerle dolu saldırılar gerçekleştirilmiştir. Bu düzeysizlik halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:57 
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