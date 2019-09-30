KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "(Guterres'ten) Ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya...
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "(Guterres'ten) Ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya gelişlerle ilgili inisiyatif alacağı mesajını aldık"
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:50 Kaynak: AA
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "(Guterres'ten) Ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya gelişlerle ilgili inisiyatif alacağı mesajını aldık"
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