KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, halkın gündeminde seçimler değil sağlık ve ekonominin bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı olarak halkın gerçek gündemi dışında gündemler yaratma hedefinin olmadığını söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Akıncı, Cumhurbaşkanlığında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla gündeme ilişkin görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 11 Ekim'e ertelendiğini, bu kararı değiştirmeye yönelik adım atmasının doğru olmayacağını söyledi.

"Halkın gündeminde seçimler değil sağlık ve ekonomi bulunuyor." diyen Akıncı, Cumhurbaşkanı olarak halkın gerçek gündemi dışında gündemler yaratma hedefinin bulunmadığını vurguladı.

Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile dün telefon görüşmesi yaptıklarını ve sınır kapılarının açılması konusunu görüştüklerini aktardı.

Hükümet ve muhalefetin, sağlıkla ilgili tedbirler almak kaydıyla aşama aşama açılmaya gidilmesi konusunu benimsediğini belirten Akıncı, 8 Haziran'da adım adım açılma konusunda tereddüt bulunmadığını, en fazla dikkat edilmesi gereken hususun da sağlık olduğunu kaydetti.

Rum tarafının da sağlık açısından rahat olmak adına geçişlerde test sonucu görmek isteyebileceğini aktaran Akıncı, ülkede de Sağlık Bakanlığının dönüşler için bir düzenleme talep edebileceğini bildirdi.

Akıncı, KKTC halkının Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

"Gitme gelmeler, bazı test kriterlerine göre başlayacak"

Başbakan Tatar, şu anda sağlık ve ekonomi için uğraş verdiklerini söyledi.

Seçim tarihiyle ilgili değişiklik yapılmadığını belirten Tatar, seçimin 11 Ekim'de gerçekleştirileceğini ve bu konuda siyasi partiler olarak aynı görüşte olduklarını kaydetti.

Tatar, toplantıda Rum kesimine geçişleri de ele aldıklarını aktararak, 1500'e yakın vatandaşın GKRY'de çalıştığını ve onların işlerine gitmelerine sıcak baktıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye bu konuda görüşmeler ve kriterler için görev verdiğini dile getiren Tatar, geçişlerin nasıl ve koşulların ne olacağı konusunda çalışma yapılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da bunun ardından temaslarda bulunduğunun, Rum tarafıyla bu talebi görüştüğünün altını çizen Tatar, "Her şeyin başı sağlık. İnşallah, 8 Haziran'a kadar bekleyeceğiz ve vakalarda artış veya vaka çıkmazsa gitme gelmeler bazı test kriterlerine göre başlayacaktır." dedi.

Tatar, Türkiye ile de görüşmeler yapıldığını ifade ederek, Türkiye'de bir sistem kurulduğunu, bilet almanın şartları olacağını, negatif-pozitif kişilerin belirleneceğini ve uçağa ona göre alınacağını, KKTC'nin de bu sisteme dahil edileceğini kaydetti.

"Herkes uçağa binene kadar negatif mi pozitif mi belli olacak." diyen Tatar, Güney ve Türkiye ile de normalleşmeye gidileceğini dile getirdi.

Tatar, konuşmasının sonunda Kıbrıs Türk halkının da Ramazan Bayramı'nı kutladı.