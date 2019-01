KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Bakan Çavuşoğlu Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC ) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı , Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis 'in, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabul ettiğine yönelik kendisine bir takım sözler söylediğini belirtti. Akıncı bu açıklamasını KKTC'de resmi temaslar yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı ortak basın toplantısında söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, Rumların hiçbir şeyi Türk tarafı ile paylaşmaya hazır olmadığını kaydetti. Çavuşoğlu, "Sayın Anastasiadis ikili görüşmelerimizde zaten bunu itiraf etti. New York 'taki görüşmemizde başka seçenekler üzerinde de duruldu" dedi.KKTC'de temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Akıncı ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşme sonrasında Akıncı ile Çavuşoğlu basın mensuplarının karşısına geçere açıklamalarda bulundu.Gelinen kavşakta bazı şeyleri açıklıkla ifade etmenin zamanının geldiğini belirten Akıncı, "Crans Montana 'da ciddi müzakereler yürütüldü ve orada o süreç bitmek üzereyken çözümsüz olarak dağılmak üzereyken Rum lider Anastasiadis'in Çavuşoğlu'na bir yaklaşımı oldu. Bu çeşitli şekillerde yansıdı ama bugüne kadar benim ağzımdan pek ifade edilmedi bugüne kadar. Ancak bunun ifade edilmesinin zamanının geldiği kanaatindeyim. Çavuşoğlu'na yetkiyi paylaşmakta Rum toplumunun hazır olmadığı ve artık iki devletli bir çözümün gündeme gelmesi gerektiğine dair birtakım sözler söyledi Anastasiadis" dedi.'ANASTASİADİS NE İSTİYOR?'Akıncı sözlerini şöyle sürdürdü:"İş ola müzakere döneminin de artık sona erdiğinin bilinmesini istiyoruz. Bundan sonra gerçekleştirilecek müzakereler sonuç odaklı olmalı. Anastasiadis neyi görüşmek istediğine açıklık getirmedi. Biz desentralizasyonu görüşmeyiz demedik. Bunu görüşmeye kapıyı kapatmadık. Rum liderliği, Rum toplumu adına neyi talep etmektedir? Neyi görüşmek istemektedir? Bunu açıklıkla ifade etmesi gerekir ki ortaya koyduğu seçenekleri açık kalplilikle oturup konuşalım."Kıbrıs'ta ciddi hareketlenme olacaksa bunun haziran ayından önce görünmediğini belirten Akıncı, Doğu Akdeniz 'deki doğalgaz gerilimi konusunda da açıklamalar yaptı. Akıncı, "Ya bunu bir gerginlik vesilesi olarak devam ettirirsiniz ki Rum tarafı bugün bunu yapıyor, ne yazık ki, ya da bu konuda akıl yolunda buluşulur iş birliği geliştirilir ve bundan herkes kazançlı çıkar. Akıl yolu doğalgazda iki tarafın da işin başından iş birliği yapması ve eğer ciddi bir kaynak varsa bunun Türkiye üzerinden Avrupa 'ya naklinin en akılcı, ucuz ve herkese en fazla kazanç getirecek yol olduğunu söylüyor" diye konuştu.TÜM SEÇENEKLER MASADA Mevlüt Çavuşoğlu ise Kıbrıs meselesinde hiçbir çözüm seçeneğini dışlamadıklarını, tüm seçeneklerin değerlendirilmesi ve ışık görülmesi halinde müzakerelere başlanması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Her gün farklı bir şeyler söyleyerek zaman kazanmak akılcı değil. Neyi müzakere edeceğiz, ne için müzakere edeceğiz, parametreler nedir, ne kadar zaman müzakere edeceğiz. Türk tarafının siyasi eşitliğe dayalı, adil ve kalıcı bir çözüm istediğini, bu tutumu herkesle paylaşmaya devam edeceğiz. Hiçbir seçeneği dışlamıyoruz, hiçbir tanesini de empoze etmiyoruz. Kimse de diğer seçenekleri dışlamasın, tüm seçenekleri ortaya koyalım ve değerlendirelim. Bir ışık varsa müzakerelere başlayalım" dedi.TAYVAN MODELİ AÇIKLAMASIAda'nın etrafındaki doğal gazdan Kıbrıslı Türklerin de hakkının olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Bu hakkın eşitçe paylaşımının garanti altına alınması gerektiğini, tek taraflı sondajlar yerine, ortak bir çözüm bulunulması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum tarafının bunun Kıbrıs Türk tarafını tanıma anlamına geleceğini ileri sürdüğünü, bunun yanlış bir iddia olduğunu, bugün Tayvan ve başka modellerdeki ülkelerde ticari işbirliği yapıldığını, anlaşmalar yapıldığını, bunların bahse konu ülkelerin tanınması anlamına gelmediğini belirtti.'TÜRKİYE AKINCI'YI DIŞLAMIYOR'Bakan Çavuşoğlu, akşam katıldığı bir televizyon programında ise Cumhurbaşkanı Akıncı ilgili bir soruya şöyle cevap verdi:"Türkiye Sayın Akıncı'yı dışlamıyor. Böyle bir hava estirilmesi son derece yanlış. Akıncı ile görüşülmedi algısı da doğru değil. Akıncı ile problemimiz yok. Görüş ayrılığı olabilir, ama ortak noktada buluşarak, görüş ayrılıklarını yakınlaştırıyoruz. Kıbrıs davası kimsenin ideolojisine göre yürütülmez. Kıbrıs davası, Kıbrıs Türk halkının davasıdır."- Lefkoşa