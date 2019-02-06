Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis Görüştü

15 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile telefonda görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis Görüştü, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rum lider Anastasiadis'in, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı telefonla arayarak bir araya gelme arzusunu ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, Akıncı'nın, Rum lidere, "Şubatın son haftası saptanacak bir günde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ev sahipliğinde bir araya gelinmesi için iki tarafın istişare içinde olacağını" ifade ettiği belirtildi.

Kıbrıs'ta liderler, son olarak 26 Ekim 2018'de Spehar'ın ev sahipliğinde ara bölgede bir araya gelmişti.

Kıbrıs müzakereleri kapsamında İsviçre'nin Crans Montana kasabasında Temmuz 2017'de gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Kıbrıs, Cumhurbaşkanı, Dünya
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