KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, kapalı Maraş toplantısını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, kapalı Maraş toplantısını değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kapalı Maraş'ta yapılan "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantının, hedefleri, katılım kapsamı ve zamanlama açısından yanlış olduğunu savundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, kapalı Maraş toplantısını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kapalı Maraş'ta yapılan "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantının, hedefleri, katılım kapsamı ve zamanlama açısından yanlış olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Facebook üzerinden bugün kapalı Maraş'ta yapılan toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akıncı, 18 Temmuz 2017'de Cumhurbaşkanlığında meclisteki tüm parti liderleri ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanının katılımıyla bir toplantı yapıldığını ve burada ortaya konan öneriler arasında bulunan Maronit açılımına öncelik verilmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı.

Kapalı Maraş'ın Birleşmiş Milletler (BM) boyutu olan çetrefilli bir konu olduğu ve ciddi değerlendirmeler sonrası Cumhurbaşkanlığında tüm tarafların bir araya gelerek, ele alınması üzerinde uzlaşıldığını anımsatan Akıncı, şöyle devam etti:

"Maronit konusu Cumhurbaşkanlığı Müsteşarının başkanlığında ileri bir aşamaya taşındı. Sonra 4'lü koalisyon döneminde bir gün Başbakan ve Yardımcısı konunun artık yürütme konusu olduğuna ve Cumhurbaşkanlığının devrede olmasına gerek olmadığına karar verdiler. O günden sonra Maronit açılımı denen olayda herhangi elle tutulur bir gelişme gözlemlenmedi."

Maraş konusunda ise bir sonraki hükümetin Cumhurbaşkanlığından habersiz açılım yapmaya karar verdiğini vurgulayan Akıncı, hükümetin önceleri "yalnız envanter çalışması yapacağız" dediğini, daha sonra yerleşime açacaklarını da belirttiğini aktardı.

Akıncı, hükümetin bazen "burası tamamen Evkaf'a aittir", bazen de Rumları kastederek "eski sahiplerine vereceğiz" dediğini kaydetti.

"Çok hatalı olmuştur"

Akıncı, Kapalı Maraş'ın böyle atıl kalmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ancak uluslararası hukuk içinde, BM ile çatışmadan, çözüme katkı sağlayacak biçimde ele alınırsa anlamı olur. Yoksa yakın tarihteki bir seçim öncesinde yapılan bu girişim, gerek herkesin rahatlıkla anlayabileceği hedefleri, gerekse katılım kapsamı ve zamanlama açısından çok hatalı olmuştur. Arzulanan hedefe hizmet etmeyeceği de çok açıktır."

Kıbrıs Maronitleri, Ortaçağ'da Lübnan'dan dini ve siyasi çatışmalar sebebiyle kaçarak Kıbrıs'a yerleşen ve Maruni Kilisesi üyesi olan, bugün de varlıklarını devam ettiren bir topluluk olarak biliniyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Kıbrıs'ta yaklaşık 5 bin civarı Maronit yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:44 Kaynak: AA
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