Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile görüştü

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute ile telefonda görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile görüştü, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute ile telefonda görüştü.

Jane Holl Lute'un istediği üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde geçici özel danışmanın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi yetkilileri ile yaptığı temasları Akıncı'ya aktardığı kaydedildi. Görüşmede Lute'un ayrıca, Kıbrıs'taki tarafların 9 Ağustos'taki yapacakları görüşmenin olumlu geçmesi dileğinde bulunduğu belirtildi. - LEFKOŞA
Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:06 Kaynak: İHA
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