KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile görüştü
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute ile telefonda görüştü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:06 Kaynak: İHA
(KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Birleşmiş Milletler
'in (BM) Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute ile telefonda görüştü.
Jane Holl Lute'un istediği üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde geçici özel danışmanın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi
yetkilileri ile yaptığı temasları Akıncı'ya aktardığı kaydedildi. Görüşmede Lute'un ayrıca, Kıbrıs'taki tarafların 9 Ağustos'taki yapacakları görüşmenin olumlu geçmesi dileğinde bulunduğu belirtildi. - LEFKOŞA
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