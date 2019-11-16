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- KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile Görüştü

7 saat önce

- KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile görüştüLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya geldi.

- KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile görüştü

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya geldi. Akıncı, 25 Kasım'da Berlin'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Lider Nikos Anastasiadis ile gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde hazırlık yapmak amacıyla dün adaya gelen Lute'u kabul etti. Lute, Akıncı ile görüşmenin ardından Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelecek. Lute - Anastasiadis görüşmesi saat 18.30'da başlayacak. Lute, referans kavramlarını tamamlama çalışmaları çerçevesinde Eylül ayında gerçekleştirdiği Kıbrıs ziyaretinde liderlerle bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Lute, adadan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'i ara bölgede düzenlediği gayrı resmi resepsiyonda bir araya getirmişti.

- KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile Görüştü

Birleşmiş Milletler, Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:30 Kaynak: İHA
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