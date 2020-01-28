KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile telefonda görüştü - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile telefonda görüştü

6 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile telefonda görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile telefonda görüştü, System.String[]

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile telefonda görüştü.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lute'un talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, BM Genel Sekreteri'nin Güvenlik Konseyi'nin bilgisine sunduğu 30 Ocak'ta UNFICYP'in (Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü) görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporu ve BM Güvenlik Konseyi'nden geçmesi beklenen karar kısaca değerlendirildi.


Görüşmede, BM Genel Sekreteri'nin 25 Kasım 2019 tarihli Berlin açıklaması sonrasındaki süreçte gerektikçe temasta olunması konusunda mutabık kalındığı belirtildi. - LEFKOŞA

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:34 Kaynak: İHA
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