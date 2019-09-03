KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile üçüncü kez görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın referans kavramlarını tamamlama çalışmalarını sürdüren Lute ile devam eden çalışmalar kapsamında yarın 11.45'te tekrar bir araya geleceğini duyurdu.

Akıncı ile Lute, pazar günü ve dün de görüşmüştü.

Öte yandan Lute, pazar günü, dün ve bu sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelmişti. Anastasiadis ile Lute'un da yarın sabah da görüşmesi bekleniyor.