Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Mogherini ile görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Mogherini ile görüştü

59 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Mogherini ile görüştü, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, New York'taki temasları kapsamında Mogherini ile bir araya geldi.

Akıncı, Mogherini'ye Kıbrıs sorunu ile ilgili referans kavramlarının oluşturulması çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mogherini'ye Kıbrıs Türk tarafının referans kavramlarıyla ilgili yaptığı yapıcı çalışmaları anlatan Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının siyasi eşitlikle etkin katılım konusunda yarattığı zorluklar hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk kurumlarının AB standartlarına getirilmesi için yürütülen çalışmaların 2 yıldır durmuş olmasının mahsurlarını bir kez daha anımsattı.

Öte yandan Akıncı, görüşmede hidrokarbon konusunda Kıbrıs Türk tarafı olarak 13 Temmuz'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimine verilen önerinin reddedilmesine rağmen hala bir çıkış yolu olduğunu ve bunun hala masada olduğunu hatırlattı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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