Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 'Barış Pınarı desek de akan su değil kandır' mesajına kınama
Son Dakika Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 'Barış Pınarı desek de akan su değil kandır' mesajına kınama

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 'Barış Pınarı desek de akan su değil kandır' mesajına kınama

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'diyalog ve diplomasi' çağrısı yapan KKTC Cumhurbaşkanı'na kınama

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 'Barış Pınarı desek de akan su değil kandır' mesajına kınama, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı hakkındaki açıklamaları nedeniyle kınadı.


Oktay, twitter üzerinden yayınladığı mesajda, 'diyalog ve diplomasi' çağrısı yapan Akıncı'yı 'esefle kınadığını' belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Mustafa Akıncı'nın görüşlerinin Kıbrıs Türkleri'nin görüşünü yansıtmadığına inandığını vurguladı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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