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Kktc cumhurbaşkanı akıncı rayından çıkmış görünen treni doğru rayına yeniden yerleştirdik -2.
6 saat önce
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Rayından çıkmış görünen treni doğru rayına yeniden yerleştirdik -2.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:09 Kaynak: DHA
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Rayından çıkmış görünen treni doğru rayına yeniden yerleştirdik -2
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