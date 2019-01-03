Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Siyasi Parti Genel Başkanlarını Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Siyasi Parti Genel Başkanlarını Kabul Etti

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti oluşturan siyasi parti genel başkanlarıyla bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Siyasi Parti Genel Başkanlarını Kabul Etti, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti oluşturan siyasi parti genel başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC'de koalisyon hükümetini oluşturan dört partinin genel başkanları Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile yeni yılın ilk toplantısını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptı.

Yaklaşık iki saat süren görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Özersay, "Cumhurbaşkanı Akıncı, bizi BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin detaylı şekilde bilgilendirdi." şeklinde konuştu.

Özersay, Akdeniz'de çıkması beklenen doğal gaz konusunda son dönemde yaşanan gelişmeleri de Cumhurbaşkanıyla değerlendirdiklerini belirterek, Akıncı'nın da kendi değerlendirmelerini aktardığını ifade etti.

KKTC'de 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçimin ardından Başbakan Erhürman başkanlığında HP, TDP ve DP'den oluşan dört partili koalisyon hükümeti kurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Cumhurbaşkanı, Güncel
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