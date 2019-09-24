Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak ile görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak ile görüştü

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York'taki temasları kapsamında Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak ile görüştü, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York'taki temasları kapsamında Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak ile New York'taki Slovak Misyonu'nda bir araya geldi.

Akıncı görüşmede, Rum tarafının tek yanlı olarak sürdürdüğü hidrokarbon çalışmalarının Doğu Akdeniz'de yarattığı gerginliğe dikkati çekti.

Akıncı ayrıca, Lajcak'a temmuzda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis'e yaptığı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker'i de bilgilendirdiği hidrokarbon kaynaklarının ortak komite ile yönetilmesi önerisi hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Kıbrıs sorunu bağlamında yürütülmekte olan çalışmalar da ele alındı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dönem başkanlığını da yürüten Bakan Lajcak, 2017-2018 yılları arasında 72. dönem BM Genel Kurul Başkanlığı görevini üstlenmişti.

AB üyesi ve AGİT Dönem Başkanı Slovakya, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partileri arasındaki diyaloğu himaye ediyor. Slovakya aynı zamanda Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nde en fazla askeri olan ülke durumunda.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Slovakya, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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