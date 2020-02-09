KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Sözlerimin arkasındayım" - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Sözlerimin arkasındayım"

6 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tepki çeken açıklamasının ardından, bir açıklama daha yaparak, "Sözlerimin arkasındayım" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı:

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tepki çeken açıklamasının ardından, bir açıklama daha yaparak, "Sözlerimin arkasındayım" dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı tartışmalı açıklamanın ardından, bir açıklamada daha yaptı. Akıncı yaptığı yeni açıklamada, Kırım benzeri bir ilhak senaryosunun korkunç olduğunu ve bunun Kıbrıs Türklerinin olduğu gibi, Türkiye'nin de yararına bir gelişme olmayacağını belirttiğini ifade ederek, "KKTC'yi asıl ortadan kaldıracak senaryo da budur. İlk defa söylemediğim bu sözlerimin de arkasındayım; çünkü Kıbrıs Türk halkının gerçek duygu ve düşüncesi budur" dedi.


Cumhurbaşkanı Akıncı, açıklamasında şunları kaydetti:


"Guardian Gazetesi'ne verdiğim demeç, 5 Şubat'ta düzenlediğimiz etkinlikte söylediklerimin benzeridir. Buna karşı sergilenen saldırganlığın nedenlerini tahmin etmekle beraber, çok temelsiz ve seviye yoksunu olarak nitelendiriyorum.


Mesele hiç karmaşık değil, nettir: Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir oranda Rum tarafına azınlık olmayı ya da Türkiye'ye sürekli bağımlılık ilişkisi içinde yaşamayı istemiyor. Kendi kendini yöneten, kendi kendine yeten, kendi kurumlarında gerçek manada söz sahibi olan bir yapıyı özlüyor. Elbette özellikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve diğer alanlarda başarmamız gerekenler olduğu da kuşkusuzdur.


Toplumumuz ilhak olasılığını ise asla benimsemiyor. Böyle bir halkın seçtiği lider olarak, Kırım ile ilişkilendirilerek sorulan soruya verdiğim cevap başka ne olabilirdi ki?


Evet, Kırım benzeri bir ilhak senaryosunun korkunç olduğunu ve bunun Kıbrıs Türklerinin olduğu gibi, Türkiye'nin de yararına bir gelişme olmayacağını belirttim. KKTC'yi asıl ortadan kaldıracak senaryo da budur. İlk defa söylemediğim bu sözlerimin de arkasındayım; çünkü Kıbrıs Türk halkının gerçek duygu ve düşüncesi budur.


Esas olan KKTC'nin iki eşit kurucu devletten birine dönüşerek federal çatı altında ve uluslararası hukuk içinde hak ettiği saygın yeri almasıdır. Bu çabaya destek olunması gerekir. Böylesi bir Kıbrıs, kuzeyi ve güneyi ile Türkiye'ye dost bir coğrafya olur. Bu da herkesin yararınadır." - LEFKOŞA

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:46 Kaynak: İHA
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