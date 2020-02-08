KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Ankara'dan sert tepki: Özür dileyip istifa etmeli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya İngiliz gazetesine yaptığı açıklamalar sebebiyle Türk hükümeti ve Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'den ardı ardına sert tepkiler geldi. MHP lideri Bahçeli, Akıncı'nın özür dileyerek istifa etmesini isterken iktidar partisi yetkilileri de KKTC liderini sert ifadelerle eleştirdi.



KKTC lideri Akıncı Guardian gazetesine verdiği demeçte Kıbrıs'ta yakın zamanda federal çözüm sağlanamazsa bölünmüşlüğün kalıcı hale geleceği uyarısı yaptı. Akıncı çözüme varılamazsa KKTC'nin Türkiye'ye daha fazla bağımlı hale geleceğini belirterek "adanın kuzeyinin Ankara tarafından yutulup de facto olarak Türkiye'nin bir iline dönüşebileceğini" savundu.