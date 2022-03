KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'da iş insanlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta, Türkiye Cumhuriyetinin garantörlüğünün meşru ve tarihten gelen bir hak olduğunu belirterek, "Rusya- Ukrayna olayı dünyaya göstermiştir ki eğer bir garantörünüz eğer bir teminatçınız yoksa bütün dünya seyreder." uyarısını yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (YÖRSİAD) Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Kıbrıs Türkünün adadaki varoluş mücadelesi ve adanın stratejik önemi" konulu mart ayı olağan toplantısına katıldı.

Tatar, toplantıda yaptığı konuşmada, 2 yıldır Kovid-19 salgınıyla boğuştuklarını belirterek, ülkeye gelen turist ve öğrenci sayısında azalma olduğunu söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle petrol fiyatlarının yükseldiğini ve büyük pahalılık yaşandığını vurgulayan Tatar, "Halkımızla bu kadar aşamadan geçtik, bu kadar krizi atlatabildik. İnşallah bunu da atlatacağız. Önemli olan devlettir, cumhuriyettir, egemenliğimizdir, varlığımızdır." dedi.

Tatar, Doğu Akdeniz'de farklı ülkenin karbon zenginliklerinden, jeopolitik, jeostratejik, kara suları, hava sahasına kadar birçok konuda mücadele içerisinde olduğunu vurgulayarak, bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti ile beraber istişare içerisinde sürdürdüklerini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile yıllardır Kıbrıs'ta ortaklık kurmak için müzakereler sürdürdüklerini anımsatan Tatar, şöyle konuştu:

"Yeni dönemde biz artık federasyonu konuşmuyoruz. Çünkü federasyon demek, Rumlarla bir ortaklık demektir. Kuzey ile güneyiyle bir federal hükümetin Avrupa Birliğine (AB) girmesi demektir. Türkiye Cumhuriyeti AB üyesi olmadığı için Türkiye Cumhuriyetinin zaman içerisinde Kıbrıs'tan tamamen çekilmesi anlamındadır. Buna asla razı olamayız. Çünkü bizim kaderimiz, geçmişimiz müşterek ve ortak dediğimiz bu onursal davada, Türkiye Cumhuriyeti ile bu meseleyi birlikte sürdürmekteyiz. Türkiye Cumhuriyetinin garantörlüğü meşrudur ve tarihten gelen bir haktır. Mutlaka devam ettirilmelidir. Bizim can ve mal güvenliğimizi, Akdeniz'deki meşru haklarımızın korumasında da Türk askerimizin Kıbrıs'ta mutlaka mevcudiyetinin devam etmesi kaçınılmazdır. Zaten bu Rusya-Ukrayna olayı dünyaya göstermiştir ki eğer bir garantörünüz eğer bir teminatçınız yoksa bütün dünya seyreder. Nasıl 1963-64'de Kıbrıs'taki Türk halkı katledilirken oldukları yerden seyretmişlerse yine aynı şeyler olabilir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın hatta bu kadar yaşanandan sonra bizim için, Türkiye Cumhuriyetinin garantörlüğü, Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı her şeyden daha önemlidir. Bundan asla geri adım atmayacağımızı her vesileyle söylemekteyiz."

Antalya'da başlayacak olan Antalya Diplomasi Forumu'nun başarılı olmasını temenni ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da foruma katılacağını ifade etti.

Antalya Diplomasi Forumu'nun bir Davos düzeyinde olduğunu dile getiren Tatar, forumun dünyada şimdiden bir marka haline geldiğini vurguladı.

" Maraş'ı ziyaret edenlerin sayısı 400 bini geçti

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kapalı olan Maraş'ın açılmasının ülke ekonomisine katkısı ile ilgili bir soru üzerine, "Bütün belgelere göre, arşivlere göre, tapu kayıtlarına göre Maraş, Osmanlı malıdır. Maraş açılmıştır. Sahil açılmıştır, kamu alanları açılmıştır. Pandemiye rağmen, bugün itibarıyla Maraş'ın ziyaretçi sayısı 400 bini geçmiştir. Maraş'ın açılması KKTC'nin turizmine, ekonomisine katkı yapmıştır." diye konuştu.

"Türkiye ile birlikte hareket ediyoruz"

Tatar, başka bir soru üzerine Rusya- Ukrayna savaşında Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ettiklerini, Rum tarafının ise AB üyesi olmasından dolayı hava sahasını Ruslara kapattığını belirtti.

Rum tarafının, Ruslara ait Cruise gemilerini limanlara yanaştırmadığını anlatan Tatar, "Dolayısıyla şu anda Rusya ile araları limoni. Eğer Ruslar, Türkiye'ye gelebilirse bize de gelebilir. Türkiye Cumhuriyetinin bu süreci çok iyi yönetmesiyle Türkiye güzel bir pozisyon yakaladı. Zaman içerisinde bunun da bizle olumlu yansımaları olur." dedi.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, derneğin yeni üyelerine rozet takarken, keyfiye hediye ettiler.