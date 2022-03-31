KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bursa'da Kıbrıs gazileriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bursa'da Kıbrıs gazileriyle buluştu

31.03.2022 19:58

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her Türk insanının mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni en az bir kez ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her Türk insanının mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni en az bir kez ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

Nilüfer ilçesinde bulunan Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda Kıbrıs gazileri ve şehit aileleriyle bir araya gelen Tatar, yaptığı konuşmada, 20 Temmuz 1974'te adaya adım atan Kıbrıs gazilerinin tarih yazdığının altını çizdi.

Kıbrıs'ta 1974 yılından sonra çok şeyin değiştiğini ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

"Turizm sektörü geliştirildi. Onlarca üniversiteyle bütün dünyadan gelen ve eğitim alan, Kıbrıs'tan mezun olan şu anda farklı ülkelerde bakan, büyükelçi olan, her türlü makama gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mezunları... Bütün bunlara bağlı olarak inşaat sektöründe, hizmet sektöründe, sanayi bölgelerimiz....

Bir devlet olmanın gururu ve mutluluğu içinde biz asla 1974'ten öncesine geri gitmeyeceğimizi, asla Türkiye'mizin garantörlüğünden vazgeçmeyeceğimizi, Türk askerinin hiçbir zaman Kıbrıs'ı terk etmemesini söylüyoruz. Çünkü bizim yegane teminatımız. Ukrayna'da da görüldüğü gibi kimsenin size öyle bir günde gelip de yardımcı olması söz konusu olamaz. Sizi orada güvenliğinizi sağlayacak olan aynı milletten olan, yüreği çarpan ve dolayısıyla her türlü gönül bağı olan Türk askerinden başka kimse değildir. Asla biz tek taraflı Kıbrıs'ı Avrupa Birliğine aldılar diye Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkmasını, gitmesini asla tasvip etmeyiz ve bunu kabul etmeyiz."

"Kıbrıs'ta her zaman Mehmetçik kalacak"

Tatar, 1974 öncesine hiçbir zaman geri dönmeyeceklerinin altını çizerek, "Bir kez daha artık federasyon görüşmesi olamaz, olmamalıdır. Biz yan yana yaşayan iki ayrı egemen, eşit devlet temelinde bir anlaşmayı ancak kabul edebiliriz. O da Türkiye'nin garantörlüğünde olacak. Kıbrıs'ta da her zaman Mehmetçik kalacak. Çünkü bizim yegane teminatımız onun oradaki varlığıdır." diye konuştu.

1974'te Kıbrıslı Türklerin, bir üstünlük, başarı ve zafer elde ettiğini anımsatan Tatar, "Her Türk insanının mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni en az hayatında bir kez ziyaret etmesi lazım. Çünkü orası da kadim topraklardır, şehitler diyarıdır. Biz hepinizin kardeşleriyiz, gönüldaşlarıyız. Biz hepimiz aynı milletten, aynı soydan gelen gönül birliği içinde geleceğimizi daha güçlü şekilde yönetebilmeye talip yürekli insanlarız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Tatar, sergi salonunu gezip, Mihraplı Şehitlik Anıtı'nda gaziler ve şehit aileleriyle fotoğraf çektirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bursa'da Kıbrıs gazileriyle buluştu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bursa'da Kıbrıs gazileriyle buluştu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bursa'da Kıbrıs gazileriyle buluştu

YORUMLAR
500
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim yegane teminatımız Türkiye'dir KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim yegane teminatımız Türkiye'dir Türk dünyası, 'Kültür Başkenti' Bursa'da buluştu (2) Türk dünyası, 'Kültür Başkenti' Bursa'da buluştu (2)

cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bursa'da Kıbrıs gazileriyle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:57 Kadın polisi 100 metre otomobilin kaputunda sürükledi! Korku dolu anlar kayıttaydı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 20:09:42. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bursa'da Kıbrıs gazileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement