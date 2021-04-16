KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bizlere bir anlaşma empoze... - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bizlere bir anlaşma empoze...
16.04.2021 18:14
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bizlere bir anlaşma empoze edilmeyecekse Kıbrıs Türk halkı doğal olarak kendi egemenliği ile bir anlaşmaya girmek isteyecektir.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bizlere bir anlaşma empoze edilmeyecekse Kıbrıs Türk halkı doğal olarak kendi egemenliği ile bir anlaşmaya girmek isteyecektir. Gelinen aşamada eski anlayışa göre fark şudur: Eski anlaşmada egemence kelimeler kullanıldı, onlar aldatmacaydı. Esas önemli olan bağımsızlıktır" dedi. - LEFKOŞA
Son Dakika Fenerbahçe, Moussa Marega ve Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı Yiğidolar'dan müthiş geri dönüş! Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti Anne ve babasını koronadan kaybeden itfaiye eri de virüse yenik düştü Genco Erkal, Cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldı Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız