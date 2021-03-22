KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Su Günü etkinliğinde konuştu - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Su Günü etkinliğinde konuştu

22.03.2021 15:15

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi'nin asrın projesi olduğunu belirterek, gelecekte adil ve kalıcı bir anlaşma olduğu takdirde, Türkiye ile yürüttükleri istişareler doğrultusunda, suyu Rum tarafıyla da bütün Kıbrıs'ın...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi'nin asrın projesi olduğunu belirterek, gelecekte adil ve kalıcı bir anlaşma olduğu takdirde, Türkiye ile yürüttükleri istişareler doğrultusunda, suyu Rum tarafıyla da bütün Kıbrıs'ın yararına olacak şekilde paylaşabileceklerini ifade etti.

Tatar, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan suyun KKTC'ye aktarıldığı Girne yakınlarındaki Geçitköy Barajı'nda, Dünya Su Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Buradaki konuşmasında, KKTC Su Temin Projesi'ne çok önemli kişilerin büyük emek verdiğini anlatan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da projenin başlaması için verdiği talimat dolayısıyla teşekkür ve minnetlerini iletti.

Tatar, "Bu proje asrın projesidir. Dünyada bir ilktir. Karşı taraftan, 80 kilometre öteden deniz altından borularla suyun buraya kadar aktarılması hiç de kolay bir proje değildir. Büyük projedir, büyük mühendislik ister." diye konuştu.

Tatar, 2012'de temeli atılan ve 2015'te tamamlanan proje ile her yıl 75 milyon metreküp suyun KKTC'ye verildiğini ancak geçen yıl bir arıza meydana geldiğini hatırlatarak, "Bu su projesi gündeme geldiğinde bize muhalif olanlar 'Vazgeçin, böyle bir proje olabilir mi, Türkiye'ye daha da bağlanacağız.' diyenler, o gün geldiğinde 'Nerede su, neden tamir etmiyorsunuz, neden bizi susuz bıraktınız?' diye feryat etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Hızla yürütülen çalışmalar neticesinde 6 Ekim 2020'de arızanın giderildiğini ve Su Temin Projesi'nin kaldığı yerden devam ettiğini belirten Tatar, ekimden bugüne kadar tahminen en az 40 milyon metreküp suyun Türkiye'den KKTC'ye aktarıldığını belirtti.

Tatar, su projesi nedeniyle Türkiye'de 3 köyün boşaltıldığını hatırlatarak, "Girne sahillerinden Anamur'a da sesleniyorum, onlara da teşekkür ediyorum. Çünkü aramızdaki bağlar böyle duygusaldır, güçlüdür, köklüdür." sözleriyle teşekkür etti.

Güzelyurt Ovası'na yapılan tünelle de Ova'nın suyla buluşacağını söyleyen Tatar, böylece yıllardır narenciye yetiştirilirken yerel su kaynaklarının kullanılması nedeniyle toprakta oluşan tuzlanmanın azalacağını, toprakların bereketleneceğini dile getirdi.

Tatar, şöyle devam etti:

"Dünya Su Günü'nde, dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılar, küresel ısınma ve gelecekte daha fazla kuraklıkların beklendiği bir dönemde, Anadolu'dan denize akan suyun böyle önemli bir projeyle KKTC topraklarına aktarılması fevkalade önemli bir projedir. Gelecek nesiller için, memleketimizin geleceği için bir umut kaynağıdır. İleride adil ve kalıcı bir anlaşma olabilirse, biz her zaman Türkiye ile birlikte yaptığımız istişarelerde bu suyu Rum tarafıyla da bütün Kıbrıs'ın faydasına her zaman paylaşabileceğimizi de ifade etmiş bulunmaktayız. Tabii ki buna bir yanıt alamadık ama ben Cumhurbaşkanı olarak bu vesileyle bir kez daha bunu ifade ediyorum."

"Suyun değerini en iyi bilen sizlersiniz"

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de "Dünya Su Günü'nün" bu sene ana temasının suyun değeri olduğuna dikkati çekerek, "Bu Ada'da suyun değeri konusunu en iyi bilen insanlar sizlersiniz. Ada'da su kaynaklarının kısıtlı olmasının sıkıntısını çeken sizlersiniz. Bir de üstüne üstlük güneyden kuzeye gelecek su yollarının üstüne konan blokajlarla Rum tarafınca susuz bırakılmanın ceremesini çekenler de sizlersiniz." diye konuştu.

Başçeri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Türk mühendislerinin Türkiye'deki temiz su kaynaklarından KKTC'ye de denizaltından tatlı suyu taşımayı başararak dünyada bir ilke imza attığını belirtti.

Barajın alışılmış olan doluluğa bu yıl ulaştığını ifade eden Başçeri, kurum ve kuruluşların suyun kullanımı ve korunmasında çok büyük yükümlülükleri bulunduğu ancak bireylere de suyun israf edilmemesi hususunda ciddi görevler düştüğünün altını çizdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Su Günü etkinliğinde konuştu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Su Günü etkinliğinde konuştu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Su Günü etkinliğinde konuştu
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Su Günü etkinliğinde konuştu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Su Günü etkinliğinde konuştu - Son Dakika


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