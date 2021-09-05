Son dakika! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hayme Ana'nın türbesini ziyaret etti - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi Hayme Ana'nın, Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki türbesine ziyarette bulundu.

Osmanlı'nın beylikten devlete geçişinin gerçekleştiği Domaniç'te, bu yıl 740'ıncı kez düzenlenen "Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri"ne katılan Cumhurbaşkanı Tatar, Çarşamba köyünde yer alan Hayme Ana Türbesi'nde dua etti.

Türbedeki program kapsamında, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan örtü, sandukanın üzerine yerleştirildi.

Tatar, anı defterine, "Hayme Ana'mızın huzurunda bulunmaktan büyük bir huzur duymaktayım. Ertuğrul Gazi, Osman Gazi'nin anne ve ninelerine, Osmanlı'nın yani Kıbrıs Türkü'nün de ecdadına, aynı soydan gelen Kıbrıs Türkü adına sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunarım. Büyük milletimizin bekası ve geleceği için geçmişimizi anmak, soyumuzun önemi ve mücadelemizin bilinci ile Hayme Ana'mızın başarıları, bir kadın olarak yaptıklarının ölümsüzleştirilmesi çok anlamlı. Mekanı cennet olsun." yazarak imzaladı.

Tören alanına geçen Cumhurbaşkanı Tatar, burada kurulan kıl çadırları gezdi. Çadırdaki vatandaşlar, "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdi.

Tatar'a, türbe ziyaretinde Kütahya Valisi Ali Çelik ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve bazı milletvekilleri eşlik etti.