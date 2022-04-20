KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti

20.04.2022 17:34
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Tatar, Başbakan Sucuoğlu'nun dün öğle saatlerinde kendisini ziyaret ettiğini ve Maliye Bakanı Sunat Atun'u görevden alma talebini ilettiğini söyledi.

Tatar, değerlendirme yapmak ve istişarelerde bulunmak için akşama kadar zaman istediğini ve Sucuoğlu'nun da bunu kabul ederek ayrıldığını belirtti.

Sucuoğlu'nun öğleden sonra yeniden gelerek bu kez hükümetin istifasını sunduğunu kaydeden Tatar, "Hukukçularla istişare sonucunda istifanın tek taraflı olduğu ve Cumhurbaşkanı olarak bunu uygulama durumunda olduğum sonucuna vardım." dedi.

Tatar, Başbakan Sucuoğlu ile 15.30'da yaptığı görüşmede, hükümetin istifasını kabul ettiğini kendisine ilettiğini söyledi.

Sucuoğlu'ndan yeni hükümet kurulana kadar başbakan ve bakanların görevlerine devam etmesini istediğini söylediğini aktaran Tatar, bir an önce yeni hükümetin göreve gelmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Tatar, "Ülkede ekonomik kriz var. Türkiye ile imzalanan protokolün bir an önce istişarelerle uygulamaya konulması önemli. Bu görüşlerimi Başbakan Sucuoğlu ile de paylaştım." ifadelerini kullandı.

Bu arada Tatar, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görevlendirme sürecini yarın başlatacağı bilgisini verdi.

Genel seçimler

Cumhurbaşkanı Tatar, 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerin ardından 38. hükümeti kurma görevini 8 Şubat'ta Sucuoğlu'na vermişti.

Tatar, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamıştı.

Buna göre, KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti kurulmuştu.

YORUMLAR
500
Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti! Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti! KKTC'de hükümet istifa etti-2 KKTC'de hükümet istifa etti-2

cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Ümit Özat "FETÖ'nün mimarı" diyerek Emre Belözoğlu ve Uğur Tütüneker'in ismini verdi
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 18:51:18. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement