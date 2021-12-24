KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırşehir Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Kırşehir'den Ahi Evran Veli ve ona bağlı tarihi zenginliklerin merkezinden tüm dünyaya seslenmek istiyorum. Biz Kıbrıs Türk halkı Türkiye ile biriz, etle tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir surette bizim kopmaz bağlarımızı asla kopartamaz." dedi.

Tatar, Kırşehir programı kapsamında Vali İbrahim Akın'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Akın, Cumhurbaşkanı Tatar ve heyetini Ahiler şehri, ozanlar diyarı Kırşehir'de misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar da Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 102. yıl dönümünde, Ahi Evran Veli'nin memleketi Kırşehir'e geldiğini belirterek bunun kendisinde ayrı bir anlamı olduğunu ifade etti. Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti'nden selamlar getirdiğini vurgulayan Tatar, şöyle devam etti:

"Biz Kıbrıs'ta varlık mücadelemizi Türkiye'nin, Anadolu'nun desteğiyle sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. Benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra farklı etkinlikler ve toplantılarda Türkiye'mizin her yerinde beklentilerimizi, Kıbrıs'ın gelmişini ve geçmişini, birlik ve beraberliği anlattık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının kopmaz bir parçası olduğunu, geçmişimizin, tarihimizin hep birlikte olduğunu, Rum-Yunan ikilisine karşı verdiğimiz mücadeleyi, İngiliz sömürge yönetimine verdiğimiz mücadeleyi, Türkiye'nin desteğiyle oradaki varlığımızı daha fazla şekilde sürdürebildiğimizi anlattık."

"Biz Kıbrıs Türk halkı Türkiye ile biriz, etle tırnağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının desteğiyle mücadelelerine devam ettiklerini vurgulayan Tatar, şunları kaydetti:

"Bizim mücadelemiz, gönül birliğimiz, yürek birliğimiz ve bütün bu temenniler, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü olarak yoluna devam etmesidir. Pandemi koşullarına rağmen yapılan çalışmalar ve ortaya konan fedakarlıklarla, tüm bu krizlerin de aşılmasıyla, inşallah önümüzdeki süreçte çok güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile yoluna devam ederken, bizim de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak mavi vatanda, Doğu Akdeniz'de hakkımızı, hukukumuz hem denizlerde hem hava sahasında korumamız, büyük milletin bir parçası olmanın gururu ve haysiyetiyle yolumuza devam etmemiz en büyük temenni ve dileğim."

Tarihi zenginlikleri olan Ahi Evran Veli'nin memleketinden dünyaya seslendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Kırşehir'den Ahi Evran Veli ve ona bağlı tarihi zenginliklerin merkezinden tüm dünyaya seslenmek istiyorum. Biz Kıbrıs Türk halkı Türkiye ile biriz, etle tırnağız. Hiçbir güç, hiçbir surette bizim kopmaz bağlarımızı asla kopartamaz. Geleceğe, genç nesillere daha güvenli ve müreffeh, refah dolu bir gelecek bırakmak için bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Münasebetlerimizin daha da gelişmesi ve birliğin daha da pekişmesi en büyük dileğim ve temennimdir." dedi.