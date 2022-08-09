KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

09.08.2022 17:43
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılmak üzere Konya'ya gitti.

Tatar, burada Aliyev ile yaklaşık 40 dakika süren görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Aliyev'e Kıbrıs konusunda bilgi veren Tatar, Türkiye ile uyum içinde bir politika yürüttüklerini söyledi.

Tatar, görüşmenin son derece samimi bir ortamda geçtiğini kaydederek, iki ülke arasındaki karşılıklı münasebetlerin gelişmesi için değerlendirmelerde bulunulduğunu da vurguladı.

YORUMLAR
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs halkı kendi egemenliğinde kararlıdır KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs halkı kendi egemenliğinde kararlıdır KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Rum tarafını sıkıştırmanın yolu, gerektiğinde Rum kesimini rahatsız etmektir' KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Rum tarafını sıkıştırmanın yolu, gerektiğinde Rum kesimini rahatsız etmektir'
Kaynak: AA

İlham Aliyev, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü - Son Dakika
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