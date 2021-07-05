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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'ya konuştu - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'ya konuştu

05.07.2021 17:00

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC, şu anda Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sahil şeridinin güvenliği için önemlidir.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC, şu anda Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sahil şeridinin güvenliği için önemlidir." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şubesini ziyaret eden Tatar, KKTC'den Malatya'ya sevgiler getirdiğini belirterek başta Kıbrıs gazileri olmak üzere tüm gazi ve şehitleri çok önemsediklerini söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı ile adadaki Türklerin bağımsızlığa kavuştuğunu, o günden beri de Kıbrıs'ta barışın hakim olduğunu anlatan Tatar, bu noktada her zaman Türkiye'ye minnettar olduklarını kaydetti.

Ersin Tatar, Kıbrıs gazilerinin her zaman kendilerinin gönlünde taht kurduğunu vurgulayan Tatar şöyle konuştu:

"İzleyip görüyorsunuz, Doğu Akdeniz enerji ve stratejik açıdan önemli. Bu bölgede Türkiye'mizi de ilgilendiren fevkalade önemli stratejik meseleler vardır. Dolayısıyla Türkiye ile KKTC arasında bağların güçlendirilmesi, halklarımızın kaynaştırılması gücümüze güç katarak milli ve ulusal çıkarlarımızın korunması için siyasi anlayışın geliştirilmesi gerekmektedir. 20 Temmuz'un 47. yıl dönümünde sayın Erdoğan büyük bir heyetle Kıbrıs'ta olacaktır. O tarih biliyorsunuz aynı zamanda Kurban Bayramı. Dolayısıyla iki bayramı kutlayacağımız bir tarihe yaklaşıyoruz. Şu anda buna hazırlanıyoruz."

Harekat olmasaydı Kıbrıs'ın büyük olasılıkla bir Yunan adası haline geleceğini belirten Tatar, "1974 harekatıyla bu önlenmiştir. Kıbrıs'ın iki eşit halkından birisi olan Türk halkı, kendi devletini kurabilmiştir. KKTC şu anda Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sahil şeridinin güvenliği için önemlidir. Bu anlamda bizim varlığımız da Türkiye'nin desteğine bağlıdır." diye konuştu.

Tatar, gönül birliği ve birlikteliğini her zaman daha üst düzeye çıkarmak istediklerini de dile getirdi.

Ziyarette Tatar, kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealiyle Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Tatar'dan esnaf ziyareti

Elazığ'daki programını tamamlayıp Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Tatar'ı, Kömürhan Köprüsü girişindeki uygulama noktasında Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan ile diğer ilgililer karşıladı. Tatar'a burada kayısı ve çiçek takdim edildi.

Kent merkezine gelen Tatar, Atatürk Caddesi'nde beraberindekilerle esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnafın ilgi gösterdiği Tatar'a bazı vatandaşlar, "Türk milleti arkanızda" tezahüratında bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'ya konuştu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'ya konuştu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'ya konuştu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'ya konuştu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Malatya'ya konuştu - Son Dakika


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