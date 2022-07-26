Deniz yoluyla Taşucu Limanı 'na gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner , Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, vali yardımcı İbrahim Küçük ve protokol üyeleri karşıladı. Çiçek takdim edilen Tatar, önce Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevi'ne buradan da beraberindeki heyetle birlikte Yeşilovacık Şehitler Parkı'na geçti. Burada incelemede bulunup, vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Tatar, ardından Irak 'ta sürdürülen Pençe- Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK 'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) ailesini ziyaret edip, başsağlığı diledi.

Kaynak: DHA

Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.