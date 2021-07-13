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Ersin Tatar: "O günden bugüne 200 bine yakın insan pandemi koşullarına rağmen Maraş'ı ziyaret etmiştir" - Son Dakika

Ersin Tatar: "O günden bugüne 200 bine yakın insan pandemi koşullarına rağmen Maraş'ı ziyaret etmiştir"

13.07.2021 21:57

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçen yıl ekim ayında açılan kapalı Maraş'ın bugüne kadar 200 bine yakın insan tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçen yıl ekim ayında açılan kapalı Maraş'ın bugüne kadar 200 bine yakın insan tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Tatar, Erdemli Belediyesince Aydınlar Mahallesi'nde kendi adını taşıyan parkın temel atma töreninde, Mersin halkıyla bir araya gelmenin memnuniyetini yaşadığını belirtti.

Türkiye ile tarihten gelen gönül birliklerinin olduğunu dile getiren Tatar, "Bu coğrafyada milletimizin bekası ve geleceği için birlik ve beraberliğimizin korunmasının ne kadar önemli olduğunu her vesilede paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

Tatar, KKTC'nin gelişmesi ve güçlenmesine yönelik adımlar attıklarını anlatarak, Doğu Akdeniz'deki hakları konusunda Türkiye ile beraber olduklarını vurguladı.

Kıbrıs'ta iki ayrı halkın yaşadığını belirten Tatar, "1960 anlaşmalarından sonra da bunlar artık uluslarlararası bir anlaşma haline gelmiştir. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar… Dolayısıyla hiçbir zaman Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler üzerine bir tahakküm iddia edemezler. Çünkü tarihten gelen böyle bir hak ve hukuk yok. Ayrı bir halk ve egemenlik. İki ayrı devletin yan yana yaşaması ve iş birliğiyle Kıbrıs'ta bir çözüm modelinin en doğru olacağı düşüncesiyle şu andaki siyasetimizin bu şekilde sürdürülmekte olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamıyla bu siyasetin arkasında olduğunu büyük bir memnuniyetle biliyoruz. Türkiye hem anavatanımızdır hem garantör ülkemizdir hem de bu bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesidir." diye konuştu.

"Doğu Akdeniz'deki hakimiyetimiz bizleri ulus ve millet olarak güçlendirecektir"

Türkiye ile aralarında güçlü bağ olduğuna işaret eden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve KKTC'nin ulusal çıkarları ve aramızdaki bağın güçlenmesiyle Doğu Akdeniz'deki hakimiyetimiz, bütün bunlar bizleri ulus ve millet olarak güçlendirecektir. Bugün, bu dünyada barış ve huzur içerisinde yaşayabilmek bir ayrıcalıktır. Suriye'ye, Irak'a ve farklı Orta Doğu ülkelerine baktığımızda, gerçekten dünyada büyük sıkıntılar var. Pandemi nedeniyle aşıyı bulamayan hala milyarlarca insan var. Ama hamdolsun, biz tabii ki anavatanımızın da desteğiyle aşıyı da buluyoruz, sağlık bakımından aldığımız birtakım desteklerle de kendi insanımızın sağlığını da koruyabiliyoruz. Şu anda pandemi nedeniyle Güney Kıbrıs'ta günde 1000 vaka çıkarken, bizde bu rakam 100'ün altındadır çünkü büyük bir gayret ve çalışma var. İnşallah aşılanma sürecinin çoğalması ve yoğunlaşmasıyla bu pandemiyi de hep beraber atlatacağız. Bu zor günleri aşacağız."

Kapalı Maraş'ı 200 bine yakın insan ziyaret etti

Geçen yıl ekim ayında bir kısmı açılan kapalı Maraş'la ilgili "Bir Maraş Açılımı gerçekleştirdik." diyen Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük bir bölümü zaten açık. Kapalı olan bölüm sahil şeridi, 5 kilometrekare büyüklüğünde otellerin ve turizme yönelik birtakım konut ve yerlerin olduğu bölgeydi. Onun da 46 yıldan sonra açılması Gazimağusa şehrimize bir yenilik ve açılım getirmiştir. 46 yıldan sonra mal ve mülk sakinlerinin hala mağdur olmalarının doğru olmayacağı düşüncesiyle oranın açılımı ve insanlarının tekrar malları ve mülkleriyle buluşmaları ve dolayısıyla Maraş'ın KKTC sınırları içerisinde ekonomik ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesiyle KKTC'nin güçlendirilmesi anlamına geleceğini ve böyle bir siyasetle doğru yapıldığını şu anda müşahede etmekteyiz. O günden bugüne 200 bine yakın insan pandemi koşullarına rağmen Maraş'ı ziyaret etmiştir. Kıbrıs'a her gelen Maraş'a gidip görmek istiyor."

Konuşmaların ardından Tatar ve beraberindekiler, park için fidan dikti, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi

Tatar, programları kapsamında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisini ziyaretinde, KKTC'nin su sorununa köklü çözüm getirmek amacıyla 2015 yılında hayata geçirilen Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesiyle ilgili şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz koşullarda, ekonomi büyüdü, turizm kapasitesi, öğrenci sayısı ve nüfus arttı. O kurak iklimde su çok daha önemli hala geldi. Suyun akmadığı 6 aylık dönemde Anadolu'dan gelen suyun ne kadar kıymetli olduğunu bütün Kıbrıs halkı gördü. Dolayısıyla Anamur'daki Alaköprü Barajı'ndan suyun Kıbrıs'a götürülmesi önemli bir kıymet ve zenginlik."

Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümüne hazırladıklarını anımsatarak, "KKTC çok aşamalardan geçip Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin desteğiyle gerçekten büyük başarılar elde etti. KKTC şu anda bağımsız ve egemen bir devlet. Bu devlet 140 farklı ülkeden öğrenciye eğitim veriyor. 40 farklı ülkeden öğretim görevlileri, bu öğrencilere eğitim verip akademik çalışmalar yaptırabiliyor. Geldiğimiz aşamada, Kıbrıs'ta bir başarı vardır." ifadelerini kullandı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile bazı kent protokolü üyeleri de Tatar'ın programlarında yer aldı.

Ersin Tatar: O günden bugüne 200 bine yakın insan pandemi koşullarına rağmen Maraş'ı ziyaret etmiştir
Ersin Tatar: O günden bugüne 200 bine yakın insan pandemi koşullarına rağmen Maraş'ı ziyaret etmiştir
Ersin Tatar: O günden bugüne 200 bine yakın insan pandemi koşullarına rağmen Maraş'ı ziyaret etmiştir
Ersin Tatar: O günden bugüne 200 bine yakın insan pandemi koşullarına rağmen Maraş'ı ziyaret etmiştir
Ersin Tatar: O günden bugüne 200 bine yakın insan pandemi koşullarına rağmen Maraş'ı ziyaret etmiştir

cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Mersin, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ersin Tatar: 'O günden bugüne 200 bine yakın insan pandemi koşullarına rağmen Maraş'ı ziyaret etmiştir' - Son Dakika


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